Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз

22.04.2020, 13:20, Разное

В начале марта актеры Владимир Яглыч и Антонина Паперная появились на обложке нашего издания, где провели первую большую фотосессию для старшей дочери Евы и рассказали о грядущем прибавлении в семье. Несколько часов назад стало известно, что долгожданный ребенок появился на свет: Владимир опубликовал в Instagram символичный кадр из мультфильма “Король Лев”, и друзья и коллеги тут же начали поздравлять новоиспеченного отца в комментариях. Судя по тому, что на кадре был изображен маленький Симба, некоторые начали предполагать, что в этой актерской семье родился мальчик. Впрочем, Владимир и Антонина пока эту тайну не раскрывают – как и не показывают фото младенца.

Фото из Instagram Владимира ЯглычаТак же скрытно пара вела себя и при рождении Евы, и во время семейной съемки для нашего журнала. Владимир объяснил, почему:

Я всегда жестко разграничивал частную жизнь и общественную. Есть что-то личное, и оно должно оставаться недоступным для окружающих. Знаете, бывает, что ребенок еще не успел родиться, а родители ему уже страницу в Instagram завели. Нам с Тоней такой подход совсем не близок… Сейчас каждый человек, ведущий социальные сети, имеет собственное средство массовой информации. И поскольку мы дружим с творческими людьми, посещаем праздники, премьеры, в какой-то момент я стал обращать внимание на то, что так называемые доброжелатели пытаются сфотографировать ребенка. Даже не столько папарацци, потому что, как мне кажется, эта сфера у нас не развита, сколько обычные люди, желающие за наш счет привлечь к себе внимание. Как говорится, хайпануть. Чтобы избежать таких ситуаций, мы решили сами организовать Еве красивый выход. Думаю, это правильно.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная с дочерью Евой

О романе актера Владимира Яглыча с дочерью украинской актрисы Ольги Сумской, Антониной Паперной, стало известно весной 2015 года. Впервые показать свою избранницу миру он решил в марте, на премьере фильма “Призрак”, тогда же представители актера подтвердили: его чувства к девушке серьезны. Свои отношения пара комментирует крайне редко, однако, как стало известно СМИ, вскоре после начала романа актеры сыграли свадьбу, а два года назад стали родителями дочери Евы.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Напомним, до романа с Антониной Паперной Владимир Яглыч был женат на актрисе Светлане Ходченковой. Поженившись в 2005 году, в 2010-м супруги расстались. Однако официально развод состоялся лишь в 2011 году, после того как у Ходченковой завязались новые отношения, с бизнесменом Егором Петришиным. После этого у Яглыча был непродолжительный роман с фигуристкой Оксаной Домниной, с которой он познакомился на съемках шоу “Ледниковой период”. Ради отношений с Яглычем Оксана ушла из семьи, однако после окончания их “служебного романа” вернулась к супругу, Роману Костомарову.