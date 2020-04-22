 

Владимир Мишуков в интервью Константину Богомолову: “Я никогда не рассматривал актерскую профессию как способ зарабатывания денег”

22.04.2020, 13:20, Разное

Гостем, конечно, виртуальным – разговор состоялся в прямом эфире на YouTube, запись эфира появится на видеосервисе в ближайшее время. Владимир Мишуков оставался дома, а интервьюер вещал из своего кабинета в Театре на Малой Бронной.

Константин Богомолов и Владимир Мишуков

Когда ведущий заметил, что Владимир очень избирателен в работе и в его фильмографии совсем нет “стыдных” проектов, актер признался, что всегда внимательно читает текст и берется только за те роли, которые могут раскрыть его талант, и с легкостью отклоняет предложения. Иногда он даже советует других актеров, которые, по его мнению, справятся с задачей лучше. Размер гонорара никогда не был решающим для него обстоятельством. 

Дома у Владимира Мишукова висит постер фильма “Тутси” 1982 года. По признанию актера, именно эта работа Дастина Хоффмана определила его выбор профессии. Подростком картину Владимир пересматривал десятки раз

Я ни в одной книжке не читал, что деньги должны стоять на первом месте. Всегда говорилось об идее, интересе, мечте, – сказал Владимир.

Кадр из фильма “Содержанки”, где Владимир сыграл роль олигарха Глеба Ольховского. В роли его жены – Ольга Сутулова

Актерскую профессию он сравнил с работой старателя на прииске:

 Я перерабатываю руду, чтобы найти крупицу золота. Если буду отвлекаться на зарабатывание денег, добычи не произойдет.

Владимир Мишуков на съемках сериала “Содержанки”



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