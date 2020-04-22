В Москве ожидают самый сильный за 20 лет ветер

22.04.2020, 13:18, Разное

Синоптики прогнозируют, что 22 апреля может стать самым ветреным днем в Москве за последние 20 лет. Ветер может разогнаться до 22 метров в секунду, сообщает Национальная служба новостей.

Эксперты отметили, что утром его скорость в Северном административном округе столицы достигла 15 метров в секунду, а в Новой Москве – 17 метров в секунду. Ожидается также, что до конца недели температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Столбики термометров не поднимутся выше +8.