Силиконовая грудь спасла женщину от пули из огнестрельного оружия

22.04.2020, 13:18, Разное

Жительница Канады выжила после выстрела в грудь благодаря силиконовому импланту. Он остановил пулю, не дав ей добраться до сердца, сообщает Vse42.ru.

На одной из улиц Онтарио в женщину выстрелил неизвестный. Очевидцы вызвали врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. Выяснилось, что имплант изменил траекторию пули, которая все же сломала ребро и застряла в правой половине грудной клетки.