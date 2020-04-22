Силиконовая грудь спасла женщину от пули из огнестрельного оружия

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22.04.2020, 13:18, Разное

Жительница Канады выжила после выстрела в грудь благодаря силиконовому импланту. Он остановил пулю, не дав ей добраться до сердца, сообщает Vse42.ru.

На одной из улиц Онтарио в женщину выстрелил неизвестный. Очевидцы вызвали врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. Выяснилось, что имплант изменил траекторию пули, которая все же сломала ребро и застряла в правой половине грудной клетки.



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