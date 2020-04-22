В Великобритании врачей проверяли на коронавирус некорректными тестами

22.04.2020, 13:16, Новости дня

Тест-системы на новую коронавирусную инфекцию, которые применялись для проверки медицинского персонала британской Национальной службы здравоохранения (NHS), признаны некачественными и непригодными для дальнейшего использования, сообщили СМИ.

Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы, в докладной записке от 11 апреля правительственной службы Public Health England содержится предупреждение о недостаточной эффективности применяемых тестов.

При этом почти 100 тыс. сотрудников NHS и социальных служб, а также их родственники уже прошли тестирование на коронавирус. Из документа следует, что исследования в лабораториях NHS и PHE дали «противоречивые результаты», требующие повторной проверки «сомнительных проб» передает ТАСС.

Как отмечает газета, подобная ситуация может привести к тому, что тысячи медсестер и врачей выходят на работу уже инфицированными. Таким образом всем 12 исследовательским центрам PHE было предписано прекратить использование данных тестов к 23 апреля, а вместо них начать использовать тест-системы, поставляемые коммерческими фирмами.

Лабораториям NHS, в свою очередь, было указано перепроверять любые сомнительные результаты до тех пор, пока не будут доступны другие методы для диагностики коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.