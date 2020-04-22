Около 15 автомобилистов с коронавирусом задержали и отправили в больницы в Москве

22.04.2020, 13:16, Новости дня

Около 15 автомобилистов с COVID-19 и контактных задержали и отправили в больницы в Москве, их машины эвакуировали на стоянку, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

«Почти 15 автомобилистов было задержано сотрудниками полиции и Московской административной дорожной инспекцией в Москве. Эти автомобили были перемещены на специальную стоянку, а самих владельцев отвезли на скорой в медучреждения», – передает РИА «Новости» слова Ликсутова.

По его словам, около 600 человек утром 22 апреля пытались пройти в метро или проехать на наземном транспорте в Москве без пропуска.

«Утром 22 апреля около 500 человек пытались пройти в метро без пропуска. Еще у 100 пассажиров пропуск был, но не была привязана транспортная карта, пройти они также не смогли. Наша система автоматического контроля на станциях метро позволяет в автоматическом режиме видеть, сколько людей приходят без пропуска, и контролировать соблюдение социальной дистанции», – передает ТАСС слова Ликсутова.

Заммэра добавил, что еще около 100 пассажиров передвигались без пропуска на наземном транспорте.

«Мы проводим выборочный контроль на наземных видах транспорта, было проверено около 70 тыс. пассажиров. Без пропусков было около 100 пассажиров. ГКУ «Организатор перевозок» принимает меры административного характера к тем людям, у кого вообще нет пропусков», –добавил он.

Ликсутов также напомнил, что при получении пропуска необходимо указывать номер своей транспортной карты и еще раз проверять пропуск перед поездкой.

«Просим всех пассажиров, кто планирует передвигаться на городском транспорте, обязательно получать пропуск и заранее проверять привязку вашей транспортной карты к пропуску на портале mos.ru»,– заключил Ликсутов.

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