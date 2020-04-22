Кроссовер Toyota Yaris покажут 23 апреля

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22.04.2020, 13:15, Новости дня

Японский гигант Toyota планировал продемонстрировать обновленный кроссовер Yaris на выставке в Женеве, однако мероприятие отменили из-за пандемии.

В свою очередь, официально объявлено, что премьера паркетника на базе Yaris состоится уже завтра. Производитель тщательно скрывает детали о новой модели, однако заявлено, что базируется модель именно на хетчбэке Yaris. Автомобиль займет место на одну строчку ниже, чем популярная модель C-HR.

Увеличенный дорожный просвет и стильный дизайн кузова позволит существенно привлечь внимание к автомобилю, тогда как производитель возлагает большие надежные на указанный кроссовер. Предполагается, что серийный выпуск кроссовера состоится на том же предприятии во Франции, где осуществляется сборка хетчбэков Yaris.



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