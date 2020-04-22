Бренд Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport

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22.04.2020, 13:15, Новости дня

Британская марка Jaguar объявила характеристики новых гибридных внедорожников Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

Известно, что под капотом установили 1,5-литровый бензиновый двигатель, а также электрическую установку с суммарной мощностью 304 л.с. При таких характеристиках тяжелые внедорожники смогут набрать “сотню” за 6,4 секунды. Заряд аккумулятора до 80% осуществляется за полчаса за счет новой системы. Запас хода Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport составит около 66 километров.

При покупке автомобиля в комплекте также поставляется специальный зарядный кабель, который направлен на возможность восстановления заряда из домашней сети. Пока дата старта продаж не озвучена, но предварительные заказы на внедорожники уже стартовали.



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