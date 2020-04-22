Двойник Ольги Бузовой потратила 3 миллиона рублей для достижения сходства со звездой

22.04.2020, 13:09, Разное

У Ольги Бузовой имеется двойник, чьё сходство со знаменитостью очень высокое. Как заявляет сама представительница прекрасного пола, чтобы добиться такого высокого результата, она потратила 3 миллиона рублей.

В настоящий момент популярность Ольги Бузовой находится на очень высокой планке. Недавно экс-ведущая реалити-шоу “Дом-2” отметила 20 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. Среди них встречаются хейтеры, но подавляющее большинство фолловеров относится с большой любовью к кумиру. Как выяснилось, среди них имеется и те, кто готовы пожертвовать собственной личностью и перевоплотиться в знаменитость, прибегнув к услугам пластического хирурга.

Речь идёт о представительнице прекрасного пола, которая представляется в сетевом пространстве под ником Небузова. Стремясь стать похожей на исполнительницу, девушка несколько раз обращалась к специалистам в области пластической хирургии, скорректировав овал лица и форму носа. При этом фанатка телеведущей не скрывает этого своеобразного и весьма затратного хобби, на которое уже ушло 3 миллиона рублей, демонстрируя в социальных сетях Instagram и TikTok результаты операций. Популярность двойника звезды так же, как и у объекта её обожания, растёт с завидной скоростью, и число подписчиков и просмотров публикаций увеличивается.



При этом пользователи Сети по-разному реагируют на стремление женщины добиться идеального сходства с артисткой. Многие не видят смысла в трате немалых денежных средств. Другие упрекают её в отсутствии самооценки и потере собственной личности. Имеются и те, кто поддерживает подражательницу, высоко оценивая её старания и достигнутые результаты. Кроме того, есть и третьи, которые выдвигают конспирологические идеи. По их мнению, это не двойник Ольги Бузовой, а она лично. Они утверждают, так знаменитость проявляет своё чувство юмора.