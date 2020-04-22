Названо число вернувшихся из-за границы за месяц россиян

22.04.2020, 13:08, Новости дня

С 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан РФ вернулись на родину, с 13 по 21 апреля авиакомпании провели 19 вывозных рейсов, сообщили в Минтрансе.

«По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. Домой вернулись 3632 россиян. Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170 тыс. 286 соотечественников», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Росавиация также сформировала предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля.

Согласно ему, российские авиакомпании вывезут россиян из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Ранее сообщалось, что в среду вывозные рейсы вернут на родину россиян из Таиланда, Турции, Индии и Киргизии.