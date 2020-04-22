 

Этнические азербайджанцы вышли на акции протеста против режима ЧП в Грузии

22.04.2020, 13:08, Новости дня

Сотни жителей Марнеульского района Грузии, в основном этнические азербайджанцы, в среду устроили акции протеста из-за продления еще на месяц режима чрезвычайного положения, который действует в стране в связи с эпидемией коронавируса с 21 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Марнеульцы требуют снять карантин, убрать блок-посты и разблокировать дороги, чтобы они могли вывозить сельскохозяйственную продукцию на продажу. Часть из них заявляет, что вообще не верит в существование коронавируса.

Местные власти проводят встречи с населением, гарантируя, что продукцию у них будут закупать оптовики. Однако акции продолжаются. По некоторым данным, среди инициаторов выступлений – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скрывающегося от грузинского правосудия на Украине.

В Марнеульском и Болнисском районах Грузии в 40 и 60 километрах южнее Тбилиси из-за коронавируса с 23 марта был введен карантин, особые меры поддерживаются по распоряжению премьер-министра Георгий Гахария силами военных и МВД.

Закрыты въезды и выезды в эти районы, где проживает свыше 160 тыс. человек, преимущественно азербайджанцы. Жителям разрешено передвигаться только за продуктами и лекарствами.

Решение принято после того, как был подтвержден случай коронавируса у жительницы Марнеули, которая находилась на поминальном мероприятии вместе с жителями двух этих районов, а также зарубежными гостями.



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