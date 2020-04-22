Скандалы: Пиры во время чумы

22.04.2020, 13:05, Разное

Почему глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вызывает все большее раздражение населения и республиканских элит

20 апреля во Владикавказе состоялась беспрецедентная для новейшей истории несанкционированная акция протеста. По разным данным, в ней приняли участие от полутора до двух тысяч человек. Завершился сход также беспрецедентными для самой лояльной республики Северного Кавказа столкновениями с полицией и задержаниями. Арестован на два месяца и главный зачинщик митинга, блогер и певец Вадим Чельдиев, он объявил голодовку. Мы попытались разобраться в причинах политического кризиса в Северной Осетии.

В большинстве СМИ акция во Владикавказе подавалась как «митинг против самоизоляции». Такой мотив у протестующих действительно был, тем более, что лидер протеста Чельдиев действительно утверждал, что COVID-19 – выдумка властей. Однако наши источники в Северной Осетии полагают, что карантинные мероприятия стали только поводом. Всплеск протестных настроений в республике направлен в первую очередь против ее главы — Вячеслава Битарова, фигура которого вызывает все большее раздражение населения и республиканских элит.

Сегодня в Северной Осетии закрываются предприятия, люди теряют работу, многим семьям нечем кормить детей. На этом фоне вызывающе выглядит тот факт, что пивной завод «Бавария», основателем которого является глава республики, продолжает работать. «Получается, что власти, которые призывают других соблюдать карантин, сами же его и нарушают. – говорит пожелавший остаться неизвестным житель Владикавказа. – Рабочих «Баварии» вынуждают выходить на работу, несмотря на угрозу заражения. Отказаться они не могут, так как тут же будут уволены.

Но парадокс в том, что многие жители республики им завидуют. Потому что для них угроза нищеты и голода сильнее страха заражения коронавирусом». Ситуация усугубляется тем, что в соответствии с местным и общекавказским национальным менталитетом, многие в республике были трудоустроены по «серым» схемам, без официального оформления, с зарплатой в конвертах и т.д. Поэтому в случае увольнения они не могут рассчитывать даже на минимальные выплаты.

15 марта этого года в ресторане «Россия» в центре Владикавказа пела и плясала пышная свадьба. Количество гостей на ней, как утверждают очевидцы, исчислялось сотнями. Женился младший сын главы республики Хетаг Битаров. На кадрах видео из зала ресторана, выложенного в сеть, хорошо заметен и отец жениха Вячеслав Битаров, который фотографируется с гостями. При этом жених, невеста, гости и сам глава республики – все без масок и социальную дистанцию не соблюдают.

Между прочим, этот Хетаг Битаров – очень талантливый бизнесмен. Ведь как при отсутствии недюжинных талантов и деловой хватки можно открыть свой первый ресторан в 20 лет? При этом еще совмещая управление бизнесом с продолжением обучения.

А учился юный Битаров именно там, где и учатся дети всех настоящих патриотов России и Осетии – в США. Сегодня этот способный молодой человек владеет рядом сетевых ресторанов во Владикавказе. Не отстает от младшего брата и старший сын главы республики Зелимхан, которому переданы в доверительное управление доли отца в ряде компаний, в том числе и его главное детище – «Бавария».

Конечно, подобный «пир во время «короны» в дотационной республике, где средняя зарплата едва дотягивает до 26 тысяч рублей, воспринимается, мягко говоря, неоднозначно. Кстати, сегодня Битаров находится на седьмом месте в списке самых богатых глав российских регионов. После того, как он занял первый пост в республике, доходы основанных им предприятий стали расти.

Разумеется, это чисто случайное совпадение. Но доверия у населения к новому главе от этого не прибавилось. Как и от целого ряда скандалов, в которых звучало имя Битарова или его сыновей. Так, его старший сын Зелимхан упоминался в связи со скандалом вокруг коммерческой застройки в историческом центре Владикавказа. А имя самого главы республики звучало в скандале вокруг колхоза имени Карла Маркса, земли которого были выставлены на торги несмотря на протесты местных жителей.

При этом реальные доходы населения падали еще даже до начала пандемии. Так, средняя заработная плата в республике в январе 2020 года составила лишь около 75% от показателей декабря 2019 года. При этом растет безработица, падет рождаемость.

Все это в совокупности и вызывает недоверие к власти и элитам в целом, и это приводит к тому, что народ вообще перестает верить чему-либо, исходящему из уст официальных представителей власти или СМИ. Так что «ковид-диссидентство» в Северной Осетии – это лишь частное проявление общего кризиса доверия к нынешнему руководству республики.

Марина Перевозкина