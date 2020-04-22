СК завел уголовное дело, обвинив протестующих во Владикавказе в нападениях на силовиков

22.04.2020, 12:55, Новости дня

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за применения насилия в отношении силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе, сообщает следственное управление СК РФ по Северной Осетии. По этой статье протестующим грозит до пяти лишения свободы.

По версии следствия, 20 апреля на площади Свободы в городе Владикавказе состоялся несогласованный с властями митинг, в котором приняло участие около двух тысяч человек (ранее власти Северной Осетии заявляли, что участников было 200). Собравшиеся требовали отставки главы республики и правительства Северной Осетии, а также смягчения карантина по коронавирусу и возвращения предприятий к обычному графику работы.

После нескольких часов протестов сотрудники Росгвардии и полицейские разогнали митинг. В своем пресс-релизе СК утверждает, что силовики неоднократно требовали собравшихся разойтись и предупреждали о незаконности их действий и лишь потом начали применять спецсредства и противоударные щиты.

“После этого, неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченным к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении тринадцати сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения”, – заявили в ведомстве.

Ранее 14 задержанным участникам митинга суд назначил административные аресты на срок от 3 до 15 суток. Дела были рассмотрены по статьям КоАП РФ “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов” и “Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка”.

Инициатором стихийной акции протеста называют оперного певца и COVID-диссидента Вадима Чельдиева: его после митинга арестовали на два месяца. Ранее на Чельдиева завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации о коронавирусе и насилии в отношении представителя власти.