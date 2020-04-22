“Индекс свободы прессы”: Украина опережает Россию на 43 пункта, Туркменистан поднялся с последнего места на предпоследнее

22.04.2020, 12:55, Новости дня

Организация “Репортеры без границ” опубликовала ежегодный “Индекс свободы прессы”. В докладе, охватывающим 180 стран мира, говорится, что предстоящее десятилетие станет поворотным моментом в истории журналистики в силу наблюдаемых кризисов в сфере геополитики, демократии, экономики и технологий, пандемия коронавируса также подчеркнула и усилила многие проблемы, которые угрожают праву на независимую, разнообразную и надежную информацию.

В докладе отмечается четкая корреляция между подавлением свободы СМИ на фоне коронавируса и местом страны в рейтинге. В таких странах, как Китай (177-е место) и Иран (173-е место), существует жесткая цензура по освещению ситуации с пандемией.

Рейтинг четвертый год подряд возглавила Норвегия, на втором месте – Финляндия, на третьем – Дания. Последнее место вместо Туркменистана теперь занимает опустившаяся на один пункт Северная Корея.

Эстония – на 14 месте, Латвия – 22, Литва – 28.

Грузия – заняла 60 место, Армения – 61-е, Азербайджан – 168.

Кыргызстан оказался на 82 месте, Узбекистан – на 156-м, Казахстан – 157-м, Таджикистан – на 161-м месте.

Европа остается континентом с самыми благоприятными условиями в плане свободы прессы, несмотря на репрессивную политику ряда стран ЕС и Балкан. говорится в докладе. Следом идут – Северная, Центральная и Южная Америка, несмотря на то, что ряд крупнейших стран региона, в том числе США и Бразилия, становятся яркими примерами враждебного отношения к СМИ, уточняют авторы доклада.

Россия занимает 149-е место и, по словам авторов доклада, задействует все более высокотехнологичные ресурсы для контроля над распространением информации в интернете, а также ведет агрессивные дезинформационные кампании в соцсетях.

Молдова заняла 91-е место, Украина – на 96-м, Беларусь – на 153-м.

“Репортеры без границ” отмечают, что по прогнозам организации ближайшее десятилетие будет для журналистики и свободы слова в целом “критичным”. Эксперты считают, что сейчас в мире происходит масштабный геополитический кризис, вызванный агрессивными действиями авторитарных режимов, кризис демократии, вызванный поляризацией в обществе, а также экономический кризис, и все это напрямую скажется на качестве и свободе журналистики.