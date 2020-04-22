24 апреля Рада проведет два внеочередных заседания

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22.04.2020, 12:54, Новости дня

В пятницу, 24 апреля, Верховная Рада проведет два внеочередных заседания, а не одно, как планировалось ранее. Об этом в комментарии “РБК-Украина” сообщила заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

По ее информации, первое заседание инициировал президент Украины Владимир Зеленский, второе – народные депутаты.

Повестка дня заседаний на сайте парламента пока не опубликована. 

Кравчук рассказала, что на первом заседании планируют, в частности, рассмотреть постановления об отмене закона о внесении изменений в регламент, который должен остановить “поправочный спам”, законопроекты, связанные с кредитами для аграриев, а также законопроект №2769, который касается уменьшения избирательного залога в девять раз. 

Второе заседание будет касаться создания временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета. Она уточнила, что речь идет о фактах, которые озвучил бывший министр финансов Игорь Уманский.

“Инициировали заседание в “Батьківщині”, но ряд депутатов из нашей фракции также подписали. В принципе, мы готовы. Это будет сразу после заседания, которое пройдет по инициативе президента. Да, мы поддержим постановление о создании ВСК. Мы уже определили, кого делегируем в ВСК. Это будет три народных депутата”, – сказала Кравчук “РБК-Украина”. 

По информации народного депутата от “Слуги народа” Александра Качуры, первое заседание 24 апреля начнется в 13.00. 

Из-за коронавируса Рада изменила график и до конца карантина решила работать в комитетах, но периодически народные депутаты собираются на внеочередные заседания. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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