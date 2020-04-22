 

Карантин будет продлен до 11 мая – Шмыгаль

22.04.2020, 12:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании примет решение о продлении карантина до 11 мая. Об этом во время открытия заседании сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Он отметил, что ситуация с инфицированием коронавирусом в Украине показывает, что принятые ограничительные меры были своевременными и эффективными. 

“Сейчас в Украине один из самых низких показателей по летальности от коронавируса, это 2,7%”, – сказал он.

Шмыгаль отметил, что количество инфицирований в Украине возрастает, но уровень заболеваемости – самый низкий среди соседей, хотя пик эпидемии страна еще не прошла. 

“Моделирование аналитиков Национальной академии наук Украины и данные Минздрава свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости, и он может наступить в начале мая. Исходя из этого, правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая, поскольку, по подсчетам академии наук, пика мы ожидаем между 2 и 8 мая”, – сообщил Шмыгаль. 

Новость дополняется. 

На утро 22 апреля COVID-19 подтвержден у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до середины мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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