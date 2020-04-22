Раскрыты детали планов СССР по высадке человека на Венеру

22.04.2020, 12:53, Разное

Ученые в СССР рассматривали возможность отправить пилотируемую миссию на Венеру, но потом отказались в связи с неподходящими условиями на планете. Такой информацией поделился ученый Александр Суворов.

Еще в период существования СССР специалисты знали, атмосфера Венеры не позволяет дышать полноценно, давление у ее поверхности составляет 96 атмосфер, что сравнимо с погружением в воду на 1000 метров. Для испытания возможности выполнять работы при таком давлении, отечественные эксперты провели спуски в барометре. В результате этой работы удалось выяснить, люди смогли бы работать на 1000-метровой глубине, но в этом случае дыхание затрудняется, возникает одышка. В подобных условиях может выполняться средняя физическая нагрузка.

Когда Венеру посетили автоматические аппараты, исследователи поняли, там наблюдается углекислотная атмосфера и высокая температура, поэтому идея отправить на планету человека сразу отпала. По словам экспертов, человек сможет опуститься на поверхность этого космического тела в специальном скафандре. Если ранее исследователям удалось погрузиться на глубину 1000 метров, то со временем есть шанс побывать и на Венере.

В 1967 году первой данной планеты достигла станция «Венера-4», но на ее поверхности оказался уже другой спутник в 1970 году. В процессе миссии аппарат зарегистрировал температуру в 475 градусов и давление 90 атмосфер.

Венера является второй по удаленности от Солнца планетой и представителем объектов земной группы. Как считают астрономы, в древнее время Венера так сильно разогрелась, что на ней испарились крупные водоемы, схожие с земными аналогами, оставив пустынный пейзаж с большим количеством скал. У планеты отсутствуют естественные спутники, но в позапрошлом столетии имелась гипотеза, что ранее роль спутника Венеры играл Меркурий, но позже он был «потерян» ею.