 

Герман Греф объяснил, почему невозможно раздать деньги жителям России

22.04.2020, 12:53, Разное

Герман Греф дал интервью, в котором рассказал, по какой причине невозможно раздать деньги жителям России. Кроме того, руководитель Сбербанка дал советы частным лицам и предпринимателям, как поступать в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом и другими факторами.
Герман Греф отметил, страна не может раздать гражданам средства, поскольку не имеет инструментов для осуществления данной процедуры. Кроме того, в настоящий момент бюджет не располагает необходимым объёмом финансов. У РФ нет рыночного денежного источника, сопоставимого по масштабам со странами Евросоюза и США, но в то же время правительство может позволить себе затратить на социальную помощь для россиян до 10% ВПП.

Рассказал финансист и о том, как людям сохранить собственные сбережения. Лучше всего деньги хранить в разных валютах, среди которых предпочтительнее доллар США, евро, швейцарский франк и рубли. Одновременное проседание их курсов маловероятно, а потому так каждый сможет себя защитить, создав некую корзину. Предпринимателям же банкир рекомендует научиться жить в кризисной обстановке и постараться приспособиться, поскольку условия работы после коронавируса изменятся.

Дал глава Сбербанка и оценку работе нового правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его мнению, новый состав является лучшим за несколько десятилетий. Министрам пришлось действовать в непростых условиях сразу после созыва, но им удалось эффективно противостоять эпидемиологической обстановке и принять верные экономические решения, благодаря чему ситуация в РФ стабильная, несмотря на эпидемию коронавируса, что является полностью их заслугой и демонстрацией правильного подхода к вопросу и его адекватному восприятию.



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