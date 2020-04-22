Названа дата начала учебного года в вузах

22.04.2020, 12:53, Новости дня

Новый учебный год в российских вузах начнется с 1 сентября, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации [с коронавирусом]», – цитирует ТАСС министра.

По его словам, проведение церемонии вручения дипломов выпускникам зависит от ситуации с коронавирусом.

«Конкретный сценарий такого действия будет оцениваться исходя из текущей ситуации эпидемиологической. Конечно, приоритеты самые главные – это жизнь и здоровье студентов и преподавателей», – сказал он.

Также министр подчеркнул, что Минобрнауки прорабатывает с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов.

«Универсального решения для всех вузов и для всех студентов быть не может. По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос», – добавил Фальков.

Он добавил, что в ближайшее время пакет мер, направленных на поддержку студентов, будет тщательно проработан.

Ранее в МГУ рассказали о правилах сдачи зачетов при онлайн-обучении.

Напомним, 9 апреля Фальков заявил, что Минобрнауки не будет отменять в 2020 году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.