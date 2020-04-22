 

Названа дата начала учебного года в вузах

22.04.2020, 12:53, Новости дня

Новый учебный год в российских вузах начнется с 1 сентября, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации [с коронавирусом]», – цитирует ТАСС министра. 

По его словам, проведение церемонии вручения дипломов выпускникам зависит от ситуации с коронавирусом.  

«Конкретный сценарий такого действия будет оцениваться исходя из текущей ситуации эпидемиологической. Конечно, приоритеты самые главные – это жизнь и здоровье студентов и преподавателей», – сказал он.

Также министр подчеркнул, что Минобрнауки прорабатывает с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов. 

«Универсального решения для всех вузов и для всех студентов быть не может. По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос», – добавил Фальков. 

Он добавил, что в ближайшее время пакет мер, направленных на поддержку студентов, будет тщательно проработан.

Ранее в МГУ рассказали о правилах сдачи зачетов при онлайн-обучении. 

Напомним, 9 апреля Фальков заявил, что Минобрнауки не будет отменять в 2020 году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Садовые центры в Ивановской области возобновят работу

08.03 / Ученые рассказали, как разобраться в распознавании лиц

21.03 / Сечин: ОПЕК+ утратила свое значение

21.02 / Украинский футбольный клуб наказан запретом на трансферы из-за долгов

05.02 / Рэперы Slim и Особов удалили клип про священника после жалобы православных активистов в прокуратуру

10.02 / “Заблокировать Telegram получилось не везде”. Российские операторы рассказали о тестировании “суверенного Рунета”

15.02 / Ливийцы вышли на улицы Бенгази с требованиями остановить войну

11.02 / Импичмент Трампа. Из Белого дома уволили брата офицера Виндмана

10.03 / В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек

21.02 / Гончарук о ситуации в Новых Санжарах: Украина находится в состоянии информационной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска