Иран сообщил о запуске первого военного спутника

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22.04.2020, 12:50, Новости дня

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в среду, что он вывел на орбиту военный спутник после нескольких месяцев неудачных попыток.

Независимого подтверждения запуска спутника пока не было.

«Первый иранский военный спутник "Нур" ("Свет") был запущен сегодня утром из центральной части Ирана. Запуск прошел успешно, спутник вышел на орбиту», – заявило государственное телевидение.

На официальном сайте КСИР уточняется, что спутник вышел на орбиту на высоте 425 километров над Землей.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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