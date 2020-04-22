Политика: Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

22.04.2020, 12:48, Новости дня

Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры?

Соединенные Штаты, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), констатировал во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров. Руководитель российской дипломатии сослался на мнение экспертов и на выводы, которые делают в самом МИДе, «исходя из наших контактов с американцами, и с другими членами НАТО, и с другими участниками Договора об открытом небе».

Министр полагает, что Вашингтон, чтобы оправдать разрыв соглашения, опять заведет речь о якобы допущенных Россией нарушениях. Хотя, как заметил Лавров, с фактами у американской стороны «плоховато». Он добавил: реакция Москвы на ожидаемый уход американцев из соглашения будет зависеть от того, как США оформят свое решение и – что важно – последуют ли примеру Соединенных Штатов другие страны.

В ответ на слова Лаврова представитель американской администрации высокого ранга (впрочем, неназванный) заявил, что США еще не решили выходить из ДОН. По утверждению чиновника Белого дома, «мы в настоящее время изучаем издержки и выгоды, связанные с нашим участием, и рассматриваем все варианты действий в рамках договора, чтобы достичь своих целей в сфере национальной безопасности».

Как следует из выступления безымянного представителя, Вашингтон по-прежнему привержен усилиям в области контроля над вооружениями, «которые укрепляют безопасность США, союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и осуществимыми и охватывают партнеров, ответственным образом выполняющих свои обязательства».

Поясним: страны – участницы Хельсинкского договора по открытому небу 1992 года (а это 34 страны, включая Россию и США) с помощью облетов территорий друг друга контролируют военную деятельность и соблюдение договоров в области контроля над вооружениями. За полтора десятка лет договор в целом работал без сбоев. РФ и США провели более 165 полетов. В феврале этого года США, Норвегия и Канада опять провели совместный полет над российскими объектами.

Первые претензии к договору за океаном прозвучали задолго до избрания Трампа. В 2014 году американцы отказали российским самолетам авиационного наблюдения Ту-214ОН (аббревиатура означает «открытое небо») совершить полет. Они жаловались, что самолеты обладают слишком высокими разведывательными характеристиками. Позже страны начали зеркально ограничивать друг другу территории для полетов.

Летом 2017 года бурную реакцию в Америке вызвал пролет российского боевого самолета Ту-154 над атлантическим побережьем США, в том числе и над Вашингтоном, над штаб-квартирой ЦРУ и авиабазой Эндрюс, над загородной официальной резиденцией Трампа в Кэмп-Дэвиде, а также над его личной резиденцией во Флориде. Появление «русского самолета над Белым домом» шокировало многих американцев, но дело в том, что небо над столицей США по договору было в тот момент полностью открыто, так что РФ ничего не нарушала.

Первые слухи о желании Трампа выйти из ДОН появлялись вскоре после этого сенсационного полета – в 2018 году. Прошлой осенью The Wall Street Journal утверждала, будто Трамп уже подписал документ на сей счет. Основным аргументом было утверждение, что ДОН дает Москве слишком широкие возможности собирать разведданные о США. В начале апреля лондонская The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщила: процедуру разрыва Вашингтон запустит в сентябре – и через полгода США официально перестанут быть участниками договора. В качестве обоснования Белый дом пожалуется на «грубые нарушения» договора Россией, прогнозируют источники Guardian.

Военные эксперты полагают, что разрыв ДОН – вопрос еще не решенный, поскольку в основе неприязни Трампа к договору лежат не столько военно-технические резоны, сколько чисто политические и даже личные амбиции.

Так, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что прагматизм Трампа не позволит ему выйти из договора, по крайней мере пока. В комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт предположил, что Трамп может потребовать от Москвы уступок – например, договориться об изменении условий соглашения – и взамен США останутся в ДОН.

«Можно предположить, что в части Договора об открытом небе проявляется коммерческая стратегия Трампа,

когда он поднимает ставки, а потом соглашается и получает за свое поведение «приз», – сказал Козюлин. – Но все больше складывается впечатление, что он реально не заинтересован сдерживать чем-то США и кому-либо давать контролировать то, что происходит в Соединенных Штатах».

В эту логику вписывается недавний разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года. Однако, полагает эксперт, пока что Трамп заинтересован в сохранении соглашений, достигнутых в 1990-е и 2000-е годы. Это не только ДОН, но и заключенный в 2010 году Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

«США, с одной стороны, заинтересованы в контроле российских систем вооружений, а с другой – не хотят, чтобы кто-то контролировал их системы: ракетно-ядерное оружие и силы общего назначения», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. Именно этим эксперт объясняет «колебания» в вашингтонских коридорах власти по поводу ДОНа.

«Эти колебания будут продолжаться. Но нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты взяли курс на достижение военного превосходства – в первую очередь в ракетно-ядерной сфере», – уверен Сивков. «В ситуации глобального кризиса американское доминирование находится под очень серьезной угрозой. У Вашингтона больше нет экономических возможностей для того, чтобы оставаться единоличным гегемоном – если учитывать китайский фактор. Следовательно, обеспечить свое господство они могут только за счет военного потенциала», – полагает эксперт. То есть геополитическая логика будет подталкивать США к выходу из всех соглашений, которые как-либо ограничивают рост их военной мощи.

Тем временем в самом Вашингтоне складывается сильное лобби в пользу договора. В начале апреля в защиту ДОН выступили главы комитетов палаты представителей по обороне и международным делам Адам Смит и Элиот Энгел (оба демократы). Они были «глубоко обеспокоены настойчивым стремлением администрации Трампа выйти из договора», сообщал «Коммерсантъ».

Обращение по этому поводу подписали трое других видных политиков: бывшие госсекретарь Джордж Шульц, министр обороны Уильям Перри и сенатор Сэм Нанн.

«В период конфронтации с Москвой договор служит и США, и нашим союзникам полезным инструментом

мониторинга военной активности России», – пытались втолковать они Трампу. Даже подчиненный Трампа, нынешний посол США в Москве Джон Салливан прозрачно намекал на то, что ДОН надо сохранить. Полгода назад на парламентских слушаниях он заявил, что «специалисты администрации США выступают против возможного выхода из договора».

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