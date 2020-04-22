 

Песков: Совбез ООН готовит документ об общем перемирии

22.04.2020, 12:46, Новости дня

Совет Безопасности ООН обсуждает возможное введение всеобщего перемирия из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Изначально с предложением о прекращении огня выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Свою идею он обсудил с Владимиром Путиными, после чего дипломаты всех стран начали переговоры о возможном документе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Перемирие могут согласовать уже в ближайшие дни. Однако других подробностей Песков раскрывать не стал, пишет агентство "Интерфакс". Пресс-секретарь предложил "не лезть вперед батьки в пекло" и дождаться, пока документ будет подтвержден главами государств.

По последним данным во всем мире коронавирусом COVID-19 заражены свыше двух с половиной миллионов человек. Умерло от этого заболевания более 170 тысяч.



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