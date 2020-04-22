 

Кремль: публикация фейков уничтожает реноме СМИ

22.04.2020, 12:46, Новости дня

Публикация в СМИ любых фейков в нынешние нелегкие времена уничтожает реноме изданий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это касается любой ложной информации: будь то о событиях в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе.

"Это никоим образом не поднимает реноме издания. Наоборот, уничтожает их реноме", — добавил он.

Как сообщает РИА Новости, также в Кремле считают недопустимым бездоказательно обвинять кого бы то ни было в искусственном происхождении COVID-19.

"В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", — сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп сообщил о том, что США ведут расследование обстоятельств возникновения пандемии COVID-19 и устанавливают происхождение нового вируса. По словам американского лидера, "произошло много странных вещей".



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