Азербайджан напомнил странам, не входящим в ОПЕК+, о необходимости сократить нефтедобычу

22.04.2020, 12:46, Новости дня

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял участие в неформальной видеоконференции с участием нескольких стран ОПЕК+. На конференции обсуждались текущее состояние рынка нефти и выполнение обязательств с мая, сообщили в министерстве энергетики республики.

В ходе обсуждений министр энергетики Парвиз Шахбазов призвал других производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства: "ОПЕК плюс выполняет историческую миссию и взяла на себя соответствующие обязательства. "Теперь производители нефти за пределами ОПЕК+ должны активно подключиться к процессу и заявить о своих обязательствах", — сказал он.

Организация ОПЕК и ее союзники во главе с Россией вместе с присоединившимися странами в апреле пообещали провести сокращения на рынке нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Если к ОПЕК+ присоединятся остальные страны, как обещали, то сокращение добычи может достигнуть 15-20 миллиона баррелей.

Обязательства Азербайджана распределены в соответствии со снижением суточной добычи нефти с уровня октября 2018 года и с учетом объемов производства производителей нефти. На этот раз производственные квоты ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, включают только объемы сырой нефти, а объемы конденсата в этих обязательствах не учитываются. В октябре 2018 года ежедневная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 718 тысяч баррелей. Обязательства Азербайджана предусматривают сокращение суточной добычи нефти на 23% до 164 000 баррелей в мае-июне, 131 000 баррелей на 18% в июле-декабре и 98 000 баррелей на 14% с января 2021 года по апрель 2022 года. держит. Согласно обязательствам, Азербайджан должен поддерживать ежедневную добычу сырой нефти в мае-июне этого года на уровне 554 000 баррелей, в июле-декабре на уровне 587 000 баррелей и в апреле 2021-2022 годов на уровне 620 000 баррелей.