 

Мнение: Угроза коронавируса

22.04.2020, 12:35, Разное

Верховный суд России в обзоре судебной практики разъяснил, как правильно наказывать нарушителей самоизоляции. ВС рекомендовал смягчить штрафы или и вовсе не штрафовать, обходиться предупреждениями. Но в то же время ВС разъяснил, что нарушителей самоизоляции надо наказывать как нарушителей статьи КоАП о «невыполнении правил поведения» (ст. 20.6.1 КоАП), а не по более строгой о «нарушении эпидемиологических правил» (ст. 6.3 КоАП).

Вот теперь все понятно! Уже по названию статьи ст. 6.3 КоАП понятно! Как называется эта статья КоАП? «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Но поскольку режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения в России или в отдельных регионах страны не введен, выходит, что страна живет в режиме «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации».

Между тем, за минувшие сутки в России подтвердились 5236 новых заражений коронавирусом. Общее число выявленных случаев по стране достигло 58 тысяч, погибло 513 человек. Вот мне и интересно, сколько человек в стране должны заразиться и умереть от коронавирса, чтобы ситуация в стране была признанна чрезвычайной? Или коронавирус был, есть и останется всего лишь угрозой «возникновения чрезвычайной ситуации»? Возможно, что даже не на месяцы, а на годы? Так и будем ходить на работу и магазины по спецпропускам?

На снимке: на съемочной площадке кино, а не то, что первым приходит в голову…

Источник: Ирек Муртазин



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