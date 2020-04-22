Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
22.04.2020, 12:30, Новости дня
Полицейские в Крыму разыскивают замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, пропавшего после приезда в Ялту, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В УМВД по Ялте поступила информация о розыске гражданина 1971 года рождения, который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил», – сообщили в пресс-службе республиканского УМВД, передает РИА «Новости».
Источник в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об Ошарине.
Также дочь Ошарина Анастасия в соцсетях подтвердила информацию о пропаже отца.
«Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве», – сообщила Анастасия.
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