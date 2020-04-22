Кремль счел бездоказательными утверждения об искусственном происхождении COVID-19

22.04.2020, 12:30, Новости дня

Все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны, пока нет достаточной информации, чтобы делать какие-то выводы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляется два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно. И скорее всего, пока мы просто не обладаем достаточным количеством информации о том, чтобы делать какие-то заключения», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, в Кремле считают непозволительным оперировать бездоказательными обвинениями в чей-либо адрес по поводу искусственного происхождения COVID-19.

«В условиях дефицита научно обоснованной, научно проверенной информации … оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным», – рассказал Песков, комментируя заявления ряда экспертов о якобы искусственном происхождении коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что большинство ученых считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, повода сомневаться в этом нет.