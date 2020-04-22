Соловьёв изгнал из своей программы украинца Ковтуна за поддержку незаконного митинга во Владикавказе

22.04.2020, 12:30, Разное

Владимир Соловьёв в ходе возникшей ссоры окончательно изгнал из своей авторской программы Вячеслава Ковтуна. Телеведущий поступил так, поскольку эксперт из Украины выступил со словами поддержки в адрес участников несанкционированного митинга во Владикавказе.

Недопонимание между участниками ссоры возникло на почве обсуждения действий сотрудников Росгвардии во время митинга. По словам Вячеслава Ковтуна, представители закона прятались от вышедших на улицы людей, выступающих против режима самоизоляции. Владимир Соловьёв резко оборвал оппонента и, оскорбив, заявил, что он не прав, поддерживая граждан, которые, находясь в заблуждении, подвергали своё здоровье серьёзной угрозе. Из-за их действий по срыву карантинных мер многие могут заразиться и умереть от болезни. В связи с этим автор ток-шоу заявил о нежелании более терпеть высказывания представителя Киева. Он подчеркнул, это последняя передача эксперта, тому придётся сегодня же отправляться “домой пешком”.

Попытка Вячеслава Ковтуна оправдаться, ещё больше разозлила телеведущего. Тот попросил охрану вывести гостя программы из студии и больше никогда не допускать его к эфирами. В окончании инцидента журналист отметил, нельзя поддерживать ошибающихся людей, которые выходят на митинги, рискуя здоровьем и жизнями многих окружающих.

Известно, Вячеслава Ковтуна вывели из студии, как заявил Владимир Соловьёв, навсегда. Тем не менее, подобное уже единожды происходило: украинского эксперта уже выгоняли, но тот принёс извинения за свои слова, и был прощён.