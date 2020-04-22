 

Кесарево сечение может увеличивать риск сахарного диабет у женщин

22.04.2020, 12:20, Разное

У женщин, которые родились при помощи кесарева сечения, выше риск сахарного диабета 2 типа. Это показало исследование, опубликованное в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные более чем о 33 тысячах женщин, которые родились между 1946 и 1964 годами. За участницами исследования наблюдали до 25 лет. Ожирение было диагностировано у трети из них, сахарный диабет 2 типа – у 6%.

По сравнению с теми, кто был рожден в естественных родах, женщины, родившиеся при помощи кесарева сечения, на 11% чаще страдали от ожирения и на 46% чаще – от диабета.

Ожирение – самый важный фактор риска сахарного диабета, напоминают ученые. Они отметили, что если и ожидали увидеть увеличение риска сахарного диабета у женщин, родившихся с помощью кесарева сечения, то только в связи с ожирением ожирением. Но исследование показало, что кесарево сечение – самостоятельный фактор риска диабета.

Ученые отмечают, что их данные не говорят о том, что кесарево сечение не должно проводиться. Они добавляют, что увеличение риска диабета на его фоне не очень велико. Но новые данные добавляют доводы в пользу того, что кесарево сечение не должно проводиться без медицинской необходимости, поскольку его последствия могут проявиться даже спустя десятилетия.



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