 

Мнение: Ленину 150!

22.04.2020, 12:19, Разное

Сегодня исполняется 150 лет со Дня Рождения Владимира Ильича Ленина, одного из наиболее выдающихся деятелей отечественной и мировой истории.
Ленин навсегда изменил Россию и весь остальной мир, а влияение его идей прекрасно осуществляется даже спустя сто лет, после того, как овладевший массами большевизм привел к появлению первого социалистического государства. Текущий системный кризис мироустройства, делает его идеи все также актуальными, поэтому мы и видим примитивные, но настойчивые попытки полить Ленина грязью со стороны крупного капитала, который все также видит в Ленине и его идеях, смертельного врага, потому что именно Ленин нанес по мировому капитализму наиболее сильный удар, который не будет забыт ни эксплуататорами, ни эксплуатируемыми.
И везде, где гнет капитала будет расти, а пропасть между богатыми и бедными будет нарастать, там идеи Ленина будут прорастать через общественную ткань бытия.

С праздником товарищи, с Днем Рождения Ленина!

Источник: Colonel Cassad



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