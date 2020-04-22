В попытке облегчить страдания Лера Кудрявцева решилась на сложную медицинскую процедуру

22.04.2020, 12:17, Разное

Лера Кудрявцева на протяжении многих лет мучается от мигрени, и в попытке облегчить страдания, она прошла процедуру кондилографии. Об очередном обращении к медикам знаменитость пояснила лично на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Известно, Лера Кудрявцева долгое время пытается избавиться от мигрени, доставляющей ей серьёзный дискомфорт. Телеведущая опробовала уже разные методики лечения заболевания, но эффективной пока не обнаружила. Теперь звезда обратилась к кондилографии. Эта процедура позволяет изготовить индивидуальные капы для зубов. Неправильный прикус, как уже давно доказали медики, может провоцировать головные боли, поскольку челюстной сустав испытывает повышенную нагрузку, и не исключено его воспаление, а от этого проблема только усугубляется. Знаменитость надеется, что новая терапия окажется эффективной, её проблемы останутся лишь в воспоминаниях, а ей удастся зажить новой жизнью.

Недавно Лера Кудрявцева удалила грудные импланты, так как один из них разорвался. Врачи делали предположение, связывая головные боли пациентки именно с этим фактом. Тем не менее, после окончания процедуры и нескольких прошедших месяцев, долгожданного облегчения не последовало, а потому телеведущая начала искать новые возможности для избавления от мигрени.