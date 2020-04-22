Грузинские монахи устроили перестрелку
22.04.2020, 12:16, Новости дня
Монах грузинского мужского монастыря Кинцвиси выстрелил в коллегу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Монах, в которого стреляли, не пострадал, сообщают грузинские СМИ.
Ведется следствие, монаху-злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
По другой информации, было использовано не огнестрельное оружие, а холодное, и настоятель монастыря отец Давид ранил архимандрита отца Сабу.
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