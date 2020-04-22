В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

22.04.2020, 12:16, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел примеры новых региональных практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

Авторы исследования отметили некоторые региональные практики по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

В Магаданской области развернули дополнительные 63 койки, в Новосибирской области начал действовать стационар на базе больницы №11, в Москва открылся стационар на базе Медицинского научнообразовательного центра МГУ имени Ломоносова на 100 коек и 24 койки реанимации.

В Московской области открылся инфекционный госпиталя в НароФоминске на 100 коек, в Псковской проведена закупка 50 аппаратов ИВЛ до конца месяца, в Ханты-Мансийском автономном округе организованы дополнительно 100 коек на базе отделения Нижневартовской окружной клинической больницы.

В Пермском крае три частных лаборатории приступили к проведению тестов на COVID-19, в Москве запустили лабораторию, рассчитанную на 10 тыс. тестов в сутки.

В Хабаровском крае 202 специалистов переобучили для работы с коронавирусными пациентами, в Ивановской области поставили 10 новых реанимобилей, оснащенных современным оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Также в ЭИСИ обратили внимание на меры по профилактике и нераспространению коронавируса, применяемые в отдельных регионах.

Так, в республике Алтай закрыли Турочакский район, в Смоленской области закрыты Дорогобуж и поселок Верхнеднепровский, в республике Коми ограничен выезд в Воркуту, Ухту, Усинск и Печору.

В республике Алтай также решили отправлять на двухнедельную самоизоляцию граждан, прибывающих в регион а также обязали таких граждан сообщать свои данные, в Саратовской области и республике Татарстан рассматривается вопрос о введении двухнедельного карантина для прибывающих в регион вахтовиков.

В республике Башкортостан проводится дезинфекция транспортных средств, в Брянской области на Брянском автозаводе проводится дезинфекция автомобилей силами МЧС, в Тамбове провели более 4 тыс. санитарных обработок в подъездах и мусорных площадках, в Забайкальском крае проведена дезинфекция территории главного моностационара.

Отдельно эксперты ЭИСИ отметили закрытие на карантин стационарных учреждений соцзащиты (переход специалистов в режим круглосуточного пребывания на работе).

В Белгородской, Брянской областях, республике Алтай введен 14-дневный вахтовый режим домов престарелых, интернатов и всех учреждений, подведомственных региональным Минтруду и Минобрнауки.

В Ставрополе городскую больницу №3 частично также отправили на карантин, в Приморском крае два отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыли на карантин, в Тамбовской области закрыт на обсервацию Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов.