Личное: Старая манипуляторша

22.04.2020, 12:10, Разное

Простите, но я совершенно искренне не понимаю, как можно родить двух дочерей от гениального Василия Макаровича Шукшина, а потом лечь под Бари Каримовича Крота-Алибасова!

Да ладно б, только лечь! Так ещё и переписать на него авторские права покойного мужа, лишив тем самым литературного наследства своих детей и внуков!



Фото: Соцсети

«Лидия Николаевна завещала своему мужу Бари квартиру в Новой Москве и авторские права на интеллектуальную собственность — наследство её покойного мужа: писателя и режиссёра Василия Шукшина».

Что это — безумие? Отнюдь, это есть — цинизм и отсутствие совести!

Лидия Федосеева-Шукшина сделала удивлённый вид, что одна из её квартир в Новой Москве переписана сначала на Крота-Алибасова, а потом и на его помощника.

Бабка Лидка сделала вид, что удивлена этим фактом. Настолько, что написала открытое письмо своему мужу и вывалила его в прессу:

«Уважаемый Бари Каримович,

Как мне стало достоверно известно, принадлежащая мне по праву собственности квартира в Новой Москве, расположенная по адресу: г. Москва, п. Первомайское, …, на которую я составила завещание в твою пользу и дальнейшую судьбу которой мы с тобой определили (согласовали) как передачу (после нашего с тобой ухода в мир иной) моим внукам, Фоме и Фоке Шукшиным, оказалась в настоящее время в собственности у твоего сотрудника Сергея Олеговича Моцаря.

Поскольку я никогда не имела намерения отчуждать данную квартиру при моей жизни, прошу тебя, уважаемый Бари Каримович, устранить случившееся недоразумение и предпринять все зависящие от тебя действия, чтобы вернуть данную квартиру в Новой Москве, расположенную по адресу: г. Москва, п. Первомайское, ул. Парковая, … в мою, Шукшиной Лидии Николаевны, собственность.

Ты, как мой супруг, был возмущен поведением моей внучки Анны, которая, без моего на то согласия, продала квартиру в г. Санкт-Петербург, ранее принадлежавшую мне, со всеми моими вещами третьим лицам. Убедительно прошу тебя разобраться в сложившейся ситуации и не допустить ее повторения с квартирой в Новой Москве.

Ты знаешь, что квартира в Новой Москве, расположенная по адресу: г. Москва, п. Первомайское, … является единственной моей собственностью, в связи с чем, прошу тебя предпринять все меры для ее возврата мне в самое ближайшее время.

Шукшина Лидия Николаевна».

То есть, Шукшина, по её словам, завещала квартиру, купленную на литературные гонорары покойного мужа, новому мужу. В обход детей, внуков, чтобы уже Крот Каримович передал имущество наследникам.

Вам не кажется довольно нелогичным такой алгоритм действий? А раз он нелогичен, то очевидно, что бабка Лида попросту врёт!

Возмущаясь поведением Алибасова, Лидия видимо забыла один интересный момент, как она сама передала данную жилплощадь в собственность мужа. Так, во всяком случае, говорит адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку в своём офисе:

«Лидия Николаевна в тот день была в хорошем настроении. Сразу сказала, что добровольно оформляет квартиру на Алибасова. Перед подписанием я спросил, отдает ли она отчет в том, что делает. Ответила утвердительно».

Хорошо быть богатой и чуть безумной старухой. Жить на деньги и доходы, которые оставил покойный гений. Манипулировать при помощи имущества своими детьми, одну дочь так вообще сослать в секту, а наследство внуков передать сожителю.

Как по мне, так бабка Лидия совсем заигралась. Не ей распоряжаться тем, что не ей не принадлежит. Была бы без Шукшина никому неизвестна, и, если что, его дети имеют больше прав на наследство, чем любвеобильная и дородная, но бездарная баба.

Бесят меня такие люди.

А вам повезло с наследством? Не киданули с передачей того, что было нажито предками?