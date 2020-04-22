Google просит пользователей Chrome из-за опасной уязвимости обновить браузер

22.04.2020, 12:09, Разное

В Google обратились к пользователям Chrome и рассказали об опасной уязвимости. Чтобы избежать рисков, все те, кто использует данный браузер, должны в срочном порядке обновить его до самой последней версии.

Известно, на протяжении долгого времени программисты из офиса Google трудились над разработкой новой версии Chrome, получившей индекс 81. После релиза, который изначально запланировали на 17 марта, но отложили на более поздний срок, стало известно о наличии проблем с обновлённым браузером. Сотрудники компании пытались их решить, выпуская патчи, но одна из ошибок в коде оказалась критической и не могла быть исправлена. Речь идёт о так называемой уязвимости “нулевого дня”. Поисковой гигант опубликовал релиз, в котором отметил, что сложность связана с распознаванием голоса. Имеющаяся ошибка даёт возможность злоумышленникам осуществить взлом и получить доступ к конфиденциальной информации владельца устройства. Чтобы этого не произошло, администрация Google настоятельно рекомендует теперь обновить электронный продукт до версии 81.0.4044.113.

В Chrome 81 разработчики пытались реализовать множество нововведений, но до финального релиза дошла только начальная поддержка стандарта Web NFC и улучшенная технология дополненной реальности WebXR. Вероятно, остальные новшества программисты будут вводить поэтапно, постепенно расширяя возможности обновлённого поисковика и браузера.