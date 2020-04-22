 

Xiaomi выпустила талисман смартфона Mi 10 Youth Edition

22.04.2020, 12:09, Разное

Вскоре состоится анонс нового смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition и фирменной оболочки MIUI 12. Также китайская корпорация презентовала и талисман этого мобильного устройства.
Журналисты из Китая получили приглашение посетить пресс-конференцию, посвященную выходу нового мобильного гаджета Xiaomi Mi 10 Youth Edition и оболочки MIUI 12. Также состоялась презентация талисмана, который был избран представителями популярного азиатского бренда в целях продвижения новинок. Им является роботизированный кот Дораэмон, главный персонаж популярного манга-сериала 60-х годов прошедшего столетия. В комплект входит обычная детская игрушка с набором некоторых предметов.

Официальный девиз смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition «молодость и видение». На рынок он выйдет с квадрокамерой с главным датчиком на 48 Мп и опцией поддержки 50-кратного зума. Премьера смартфона и фирменной оболочки MIUI 12 пройдет 27 апреля.



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