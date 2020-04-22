Врач рассказал о лечении Заворотнюк новым американским препаратом

22.04.2020, 12:08, Новости дня

Актриса Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой, ее лечат американским препаратом нового поколения, рассказал врач на условиях анонимности.

По его словам, сейчас артистка находится в подмосковном Крекшино в семейном кругу, из больницы в Барвихе ей разрешили уехать, передает «Комсомольская правда».

Медик уточнил, что форма рака (глиобластома) у актрисы оказалась не смертельной, сейчас ей намного лучше, и в дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни. Заворотнюк проходит курс лечения новым противоопухолевым средством Keytruda.

«Препарат блокирует рост раковых клеток. Он является альтернативой химио- и гормональной терапии», – отметил врач.

Изобрели препарат выпускники Стэнфордского университета. Швейцарский специалист, с которым консультировалась мать актрисы, порекомендовал Заворотнюк принимать препарат.

«Вариантов лечения предлагалась масса. Первым делом удалили опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль (вторичная глиобластома), удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет поддерживающее лечение. Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций», – рассказал врач.

По мнению медика, у актрисы большие шансы на выздоровление. Пока что Заворотнюк слаба, вокруг глаз появилась отечность, а после химии успели выпасть и отрасти снова волосы.

Друг семьи подтвердил, что Петр Чернышев забрал жену из клиники. Врачи решили, что необходимости в круглосуточном наблюдении за ней нет.

«Ясно мыслит, общается с родными. Единственное, быстро устает. <…> Улыбается, настроение прекрасное», – рассказал он.

По его словам, пока что актриса решила не пользоваться ни интернетом, ни мобильным телефоном и исключить просмотр телевизора, чтобы лишний раз не волноваться.

Напомним, как сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе из-за состояния матери.