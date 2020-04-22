 

В Госдуме призвали не проводить голосование по Конституции заочно

22.04.2020, 12:08, Новости дня

Заочно проводить голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«При этом проводить голосование в заочном формате, на мой взгляд, нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги. Нужно все-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования», – цитирует РИА «Новости» депутата. 

По его словам, следует дождаться, когда эпидемия закончится и ситуация стабилизируется, и только после этого прийти на участки проголосовать. 

«Все процедуры, которые установлены законом, необходимо провести», – заключил он.

Ранее результаты исследования ВЦИОМ показали, что две трети россиян примут участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию.

Напомним, после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако дата голосования перенесена из-за распространения коронавируса COVID-19. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в РФ нормализуется.



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