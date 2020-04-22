 

В Минздраве ответили на вопрос о пике коронавируса в России

22.04.2020, 12:08, Новости дня

Пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По поводу пика заболеваемости. … Ситуация развивается, мы за ней следим внимательно. И по сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой. Система по всей стране, она работает в таком мобилизованном режиме, в режиме готовности. … Но насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова в рамках круглого стола «Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией коронавируса», организованного Общественной палатой.

Штаб сообщает, что «за последние сутки в РФ подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах». При этом 43,4% пациентов «не имели клинических проявлений болезни». Кроме того, зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 547 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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