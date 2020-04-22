У актера Джошуа Джексона и его возлюбленной Джоди Тернер-Смит родилась дочь

22.04.2020, 12:01, Разное

Информацию о том, что в семье Джошуа и Джоди прибавление, первым сообщило американское издание People. Это же СМИ обнародовало пол ребенка — это девочка — и предполагаемую дату рождения — конец марта. “Мать и малышка чувствуют себя просто прекрасно”, — сообщил официальный представитель пары журналу. Интересно, что Джоди до последнего держала втайне рождение дочери и даже в начале апреля все еще публиковала в сети фотографии с животом. Последний такой снимок в личном Instagram актриса подписала так:

Материнство — это потрясающее путешествие к чуду и трансформации. Я никогда не забуду, как я это прочувствовала и еще долго буду помнить то, как я при этом выглядела.

Джоди Тернер-Смит

В жизни пары Джексон-Тернер-Смит все события происходили довольно стремительно. За десять лет романа с актрисой Дианой Крюгер Джошуа так официально и не зарегистрировал с ней отношения, и общих детей у пары не было. Но после его встречи с Джоди, американской актрисой ямайского происхождения, звездой сериала “Последний корабль” и фильма “Квин и Слим”, события развивались куда быстрее. Они начали встречаться в ноябре 2018 года — держащихся за руки влюбленных подловили папарацци. Уже летом 2019-го года пошли слухи о готовящейся свадьбе, а в начале августа пара была замечена выходящей из здания суда в Беверли-Хиллз с желтым конвертом в руках: в таких, по сообщению издания Daily Mail, обычно выдают лицензии на брак. Спустя неделю Джошуа и Джоди обнародовали свои отношения при помощи совместного фото в ее Instagram. А к концу прошлого года стало известно, что они тайно поженились в конце декабря: информацию об этом сообщили прессе близкие друзья пары. Они же рассказали, что Джошуа и Джоди ждут первенца.

Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит

До встречи с 30-летней Джоди, которая младше его на 11 лет, Джошуа продолжительное время встречался с актрисой Дианой Крюгер, а до этого — с актрисой Кэти Холмс. Примечательно, что после расставания с Джошуа его экс-подруга, 42-летняя Диана Крюгер также в скором времени стала матерью: у актрисы и ее будущего мужа Нормана Ридуса родилась дочь.

Джошуа Джексон и Диана КрюгерКликните на фото для просмотра галереи