 

Настя Ивлеева и Тимати побили мировой рекорд в Instagram: он проколол губу, она написала картину грудью

22.04.2020, 12:01, Разное

Вчера Настя Ивлеева провела заключительный прямой эфир в рамках своего проекта “Прямой карантин”: в ее 13-м по счету “Онлайн-дринк-шоу” принял участие Тимати, которого “Настюшка Опасность” зазывала долго и не без помощи поклонников. Сначала рэпер утверждал, что Ивлеева его “не вывезет” и сокрушался по поводу того, что задания, которые она предлагает выполнять звездам, довольно простые. Но специально для него Настя придумала особенную программу, в чем вчера убедились многомиллионные фолловеры этой парочки.

ТиматиНастя ИвлееваЗаключительный выпуск отличного шоу, созданного в эпоху величайшего карантина и вселенской грусти, где Настюшка Опасность и звездные друзья не давали вам скучать! В этом эфире Тимати проколол себе губу, поджег руку, прошелся по крысоловкам и в прямом смысле играл с ножом. Ну, а  я…. нарисовала картину сиськами! ЛЕГЕНДАРНО! 560 тысяч просмотров в моменте! И 1,5 миллиона за весь эфир!- подписала видео Ивлеева, а сам Тимати отметил у себя на странице, что им удалось побить мировой Instagram-рекорд. Все вышеперечисленные задания Тимати и Настя действительно выполнили в прямом эфире. Помимо прокола губы, хождения по мышеловкам, игры с ножом и картины, которую Настя нарисовала грудью и которую потом продаст ради сбора денег на благотворительность, были и другие безбашенные поступки. Например, Тимати держал во рту соус табаско, красил лицо малярной краской, вешал на стену портрет Джигана, а Ивлеева – разрезала любимые вещи, лежала на доске с гвоздями, поедала бургеры, роняла на себя кактусы… Словом, скучать не пришлось никому.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)22 Апр 2020 в 1:13 PDT



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