 

Заразиться коронавирусом через касание почти нереально: неожиданное открытие ученых

22.04.2020, 12:01, Разное

Вирусологи из Университета Бонна и Института Роберта Коха установили, что заразиться COVID-19 через прикосновение к поверхностям практически невозможно. Ученые отметили, что он очень быстро погибает вне носителя, сообщает Life.

Исследователи пытались вырастить вирус из материала, взятого с различных предметов – кнопок, дверных ручек и других вещей. Однако их старания не увенчались успехом – инфекция слишком ослабла. Специалисты заключили, что заразиться можно в основном при долгом и близком контакте с инфицированным.



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