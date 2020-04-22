Трое россиян загадочно погибли в полузатопленной машине

22.04.2020, 12:01, Разное

В одном из водоемов Нижегородской области обнаружили автомобиль, в котором находились трое мертвых мужчин. Задняя часть машины находилась под водой, сообщает “Вечерняя Москва”.

По предварительным данным, 20 числа они отправились на рыбалку неподалеку от деревни Плащенер. Ночью их машина застряла в воде и мужчинам пришлось спать в ее салоне, периодически включая двигатель, чтобы прогреться. Поскольку следов убийства обнаружено не было, следователи полагают, что они отравились выхлопными газами.