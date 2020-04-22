Премьера Meizu 17 5G с оригинальной упаковкой перенесена на 8 мая

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22.04.2020, 11:55, Новости дня

Несмотря на прогнозы относительно выхода флагмана Meizu 17 с поддержкой 5G сегодня, презентация аппарата состоится 8 мая.

В частности, об этом свидетельствует официальный постер, на котором и отображена точная дата выхода смартфона. Вместе с тем пользователи также могут рассмотреть цветное изображение корпуса Meizu 17, который обладает стильным дизайном. Также напомним, что за производительность здесь отвечает мощный чип Snapdragon 865, а также 12 гигабайт оперативной памяти.

Размеры устройства достаточно внушительные за счет 6,5-дюймового дисплея с частотой обновления кадров 90 Гц. Также следует отметить, что новинка получила 256 гигабайт постоянной памяти и Аппарат получил усиленный аккумулятор 4500 мАч, а также основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя.



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