 

Samsung показала дизайн Galaxy Note 20 до анонса

22.04.2020, 11:55, Новости дня

Компания Samsung опубликовала тизер, который посвящен новому не анонсированному смартфону.

Эксперты прогнозируют, что под новинкой подразумевается одна из версий флагманского смартфона Galaxy Note 20. В свою очередь, устройство займет место между моделями Galaxy S10+ и Galaxy S20. Особенностью конструкции является то, что на передней части отсутствует отверстие для фронтальной камеры. Специалисты выдвинули версию, что модуль спрятан под дисплеем.

Именно за счет такой особенности и стали приписывать новинку к семейству Galaxy Note 20. Ранее уже демонстрировались рендеры устройства, однако в том случае для фронтальной камеры было выделено место в отверстии дисплея. Официальный дебют флагманской линейки ожидается к концу лета 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Россия предостерегла от попыток саботажа Минских соглашений

20.02 / Названы ежедневные потери РФ от снижения товарооборота с Китаем

20.03 / Песков объяснил замену памятника Жукову в Москве

05.04 / Honor подтвердил характеристики смартфона Honor Play 4T

09.03 / Трамп нашел виноватых в обрушении фондовых рынков

21.02 / Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера “Я – Бог”

11.03 / Дубль Кокорина помог “Сочи” разгромить “Оренбург” в чемпионате России

07.02 / Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

14.04 / Дипломаты отреагировали на обвинения Пентагона в адрес Sputnik и RT

26.02 / Трамп рассказал, кто из американских политиков симпатизировал Вайнштейну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска