Samsung показала дизайн Galaxy Note 20 до анонса

22.04.2020, 11:55, Новости дня

Компания Samsung опубликовала тизер, который посвящен новому не анонсированному смартфону.

Эксперты прогнозируют, что под новинкой подразумевается одна из версий флагманского смартфона Galaxy Note 20. В свою очередь, устройство займет место между моделями Galaxy S10+ и Galaxy S20. Особенностью конструкции является то, что на передней части отсутствует отверстие для фронтальной камеры. Специалисты выдвинули версию, что модуль спрятан под дисплеем.

Именно за счет такой особенности и стали приписывать новинку к семейству Galaxy Note 20. Ранее уже демонстрировались рендеры устройства, однако в том случае для фронтальной камеры было выделено место в отверстии дисплея. Официальный дебют флагманской линейки ожидается к концу лета 2020 года.