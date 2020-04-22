Новый смартфон Sony Xperia 5 II красуется на рендерах
22.04.2020, 11:55, Новости дня
В Сети поделились снимками нового смартфона Sony Xperia 5 II, который все еще не анонсирован публике.
В свою очередь, доступные рендеры подтверждают применение современного дизайна, не свойственного предшествующим аппаратам. В частности, новинка Sony Xperia 5 II выполнена в компактном исполнении, за счет чего может оказаться крайне востребованной на рынке. Новый смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9.
В дисплее врежут фронтальную камеру. Новый флагманский смартфон получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также о новинке известно, что размер постоянной памяти достиг 256 гигабайт, а емкость батареи составила 4000 мАч с быстрой зарядкой.
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