 

Новый смартфон Sony Xperia 5 II красуется на рендерах

22.04.2020, 11:55, Новости дня

В Сети поделились снимками нового смартфона Sony Xperia 5 II, который все еще не анонсирован публике.

В свою очередь, доступные рендеры подтверждают применение современного дизайна, не свойственного предшествующим аппаратам. В частности, новинка Sony Xperia 5 II выполнена в компактном исполнении, за счет чего может оказаться крайне востребованной на рынке. Новый смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9.

В дисплее врежут фронтальную камеру. Новый флагманский смартфон получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также о новинке известно, что размер постоянной памяти достиг 256 гигабайт, а емкость батареи составила 4000 мАч с быстрой зарядкой.



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