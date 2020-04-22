Ученые после изучения сигналов FRBs предположили, что инопланетяне опасаются встречи с землянами

22.04.2020, 11:53, Разное

Исследователи Ави Леб, являющийся сотрудником Гарвардского университета, пояснил об искусственном происхождении более 15 сигналов FRBs, обнаруженных канадскими астрономами. Таким образом, можно предположить, что инопланетяне боятся встреч с людьми, подчеркнул специалист.

Быстрые радиовсплески очень сложно изучить ввиду небольшой длительности и непредсказуемости. Предполагается, что лишь 1 FRBs испускает такое же количество энергии в секунду, как и Солнце за 10 000 лет. Этот процесс можно объяснить далекими звездами, однако Ави Леб утверждает: речь может идти и об искусственном происхождении, так как у ученых нет явных доказательств, четко указывающих на природу FRBs. Возможно, инопланетная раса использует данные лучи, чтобы транспортировать груз от звезды к звезде, а такие проекты требуют огромного количества энергии.

При этом, коллега Леба из Университета Чалмерса Олле Хэгстрем предположил, что продвинутая внеземная раса может уничтожить человечество, если воспримет его в качестве угрозы. В связи с этим, поиск экзопланет – не самая лучшая идея до тех пор, пока люди сами не станут передовой расой. Возможно, знакомство землян и инопланетян откладывается, так как представители внеземной цивилизации опасаются людей.