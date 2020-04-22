 

Полицейских предложили наделить правом вскрывать машины и оцеплять жилые дома

22.04.2020, 11:53, Новости дня

Новый проект правительства предлагает наделить полицейских правом вскрывать автомобили, устанавливать оцепление вокруг жилых домов и ограждать места проведения массовых мероприятий, сообщил источник в аппарате Госдумы.

Правительство уже одобрило проект, в Госдуму он еще не внесен, передает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника.

Авторы предложили наделить полицию возможностью обозначать «доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий, а также выставлять временное ограждение этих мест.

В проекте предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления и для обеспечения безопасности граждан или обеспечения общественной безопасности «при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Владельцев авто, согласно инициативе, предлагается информировать в течение 24 часов с момента вскрытия.

Также проект предлагает прописать для полицейских право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В зоне оцепления, согласно проекту, полицейские смогут проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ» и осмотр транспортных средств.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как полицейские могут проверять смартфоны граждан, и как при этом применяется закон «О полиции».



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