Названы запахи, заставляющие переедать

22.04.2020, 11:53, Разное

Существует ряд запахов, вызывающих у человека желание съедать больше. Эксперты перечислили ароматы, угрожающие стройной фигуре.

Одним из таких «врагов» является шоколад. Его запах переносит каждого в беззаботное детство и заставляет съедать лакомство сразу, как только оно оказывается в руках. Чтобы не навредить фигуре, следует перейти на менее калорийный горький шоколад, быстрее утоляющий голод.

Переедание провоцирует запах сдобы, приправленной корицей, ванилином и другими пряностями. Такой аромат способен не только снять нервное напряжение, но и округлить фигуру. Эксперты советуют не покупать сдобу впрок, а брать на один раз.

На менее «опасны» для фигуры запахи барбекю и бекона, создающие ощущение свободы и порождающие «зверский» аппетит. К таким мясным изделиям лучше подавать много зелени, а высококалорийную свинину заменить более диетической подкопченной индейкой.

Самоизоляция, напоминают эксперты, не вечна. Грядущим летом каждому захочется блеснуть красотой тела в открытых нарядах, поэтому диетологи призывают не переедать и следить за своей фигурой.