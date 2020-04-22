MEE – Эр-Рияд начал нефтяную войну после «громкой ссоры» по телефону с Путиным

22.04.2020, 11:50, Новости дня

Незадолго до того, как Саудовская Аравия решила наводнить рынок нефтью, что привело к обвалу цен на чёрное золото, телефонный разговор между Владимиром Путиным и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом закончился «громкой ссорой», считает Middle East Eye со ссылкой на собственные источники. Как отмечает издание, в ходе разговора бен Сальман вёл себя весьма агрессивно, выставив Путину ультиматум и пригрозив начать ценовую войну, что привело к провалу переговоров.



Reuters

Незадолго до того, как Саудовская Аравия решила наводнить рынок нефтью, что привело к обвалу цен на чёрное золото, телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом перерос «в громкую ссору», пишет Middle East Eye со ссылкой на собственные источники.

Саудовские чиновники, знакомые с содержанием «провального» звонка, сообщили изданию, что эта ссора поставила под угрозу многомесячную разрядку в отношениях между двумя странами, притом что Москва и Эр-Рияд на полном серьёзе обсуждали крупную сделку по продаже оружия.

Звонок состоялся перед встречей ОПЕК+ 6 марта, в ходе которой производители нефти не смогли добиться сделки по сокращению объёмов добычи, несмотря на мировое падение спроса ввиду пандемии коронавируса.

«Буквально перед встречей состоялся звонок между Путиным и Мухаммедом бен Сальманом. МБС вёл себя очень агрессивно и выдвинул ультиматум. Он пригрозил, что если соглашения не будет, то саудовцы начнут ценовую войну. Диалог перешёл на личные тона. Они кричали друг на друга. Путин отверг ультиматум, и звонок окончился плохо», — сообщил саудовский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Вместе с тем, перед тем как пойти в агрессию, бен Сальман связался с Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа и его старшим советником. По словам одного источника, Кушнер — это «самый важный защитник принца в Белом доме».

«Звонок с Путиным состоялся с опосредованного благословения Трампа через Кушнера. Кушнер не просил МБС этого делать, но о звонке он знал и никак ему не помешал. Бен Сальман сделал свои выводы», — отметил источник Middle East Eye.

После неудачного заседания ОПЕК цены на нефть значительно просели. Согласно имеющимся данным, в ходе встречи Саудовская Аравия пыталась «выкрутить РФ руки». Один аналитик прокомментировал это следующим образом: «Мы только что оказались свидетелями того, как опасно загонять Путина в угол».

Изначально Дональд Трамп приветствовал обвал цен на нефть, сообщив, что подобная конъюнктура даёт США возможность создать крупные нефтяные резервы по низким ценам. Однако впоследствии Белый дом изменил свой курс ввиду протестов со стороны американских нефтепроизводителей.

Саудовский спор с Путиным из-за нефти похоронил месяцы закулисной дипломатии между Москвой и Эр-Риядом. Подобная динамика в отношениях наметилась после того, как Путин воспользовался тем, что Трамп не отреагировал на удары иранских БПЛА по заводам Saudi Aramco в прошлом сентябре.

В то же время после встречи с турецким и иранским лидерами Путин предложил саудовцам приобрести российские системы ПВО, а в середине января, по данным источников Middle East Eye, Саудовская Аравия приняла принципиальное решение купить российские «Панцири С1М».

«Они не подписывали никаких контрактов. Они решили купить систему, но с условиями. Саудовцы хотели, чтобы некоторые узлы российской системы производились у них в стране. Но настроены они были серьёзно. Это произошло спустя три месяца после атаки на Aramco», — отметил источник.

Связным Путина на этих переговорах, по данным издания, был глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Последний сыграл ключевую роль в заключении соглашения о сокращении объёмов нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Однако этой сделки оказалось недостаточно, чтобы предотвратить падение нефтяных рынков до рекордно низких показателей.

Дмитриев встретился с бен Сальманом 22 февраля, когда наследного принца начала беспокоить цена на нефть. «Тогда вирус стал очевидной опасностью, и цены на нефть начали снижаться. Он прибыл в качестве посланника Путина, чтобы обсудить эти вопросы. Встреча прошла неплохо, но МБС выразил озабоченность, что наш бюджет не может допустить падения цен на нефть», — сообщил источник Middle East Eye.